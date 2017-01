22/01/2017 16:07

CHELSEA SEMEDO / Antonio Conte alla ricerca di rinforzi per il suo Chelsea. Come riporta 'A Bola', i 'Blues' avrebbero messo nel mirino Nelson Semedo del Benfica, esterno difensivo classe '93. Il calciatore piace anche a Manchester United e Bayern Monaco, mentre in Italia di recente è stato accostato a Inter, Milan e Napoli. Il Benfica, però, non vorrebbe privarsene a meno di una cifra vicina ai 40 milioni di euro.

M.D.A.