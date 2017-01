Juventus-Lazio, Pjanic e il mercato: "Kolasinac in bianconero..."

22/01/2017 15:41

JUVENTUS LAZIO PJANIC KOLASINAC / Al termine della sfida vinta contro la Lazio di Inzaghi, Pjanic ha parlato in mixed zone ai cronisti presenti, tra i quali l'inviato di Calciomercato.it.

Il centrocampista di Allegri si è lasciato andare anche a un commento timido sul mercato, rispondendo a una domanda su Kolasinac, nel mirino della Juventus: "E' un bravo ragazzo e un bravissimo giocatore. Gioca con me in Nazionale ma non so quale sarà il suo futuro".

JUVE-LAZIO - "Oggi in campo c'era una bella Juventus. Modulo? Giocando in questa maniera abbiamo una soluzione in più".

RUOLO - "Interno o trequartista? Dipende ma l'importante è che sia la squadra a far bene. Qui mi sento sempre più a casa".

L.I.