Juventus-Lazio, abbraccio di Buffon: scoppia la polemica (e l'ironia) sul web!

22/01/2017 15:28

SERIE A JUVENTUS LAZIO POLEMICA ABBRACCIO BUFFON TAGLIAVENTO / La Juventus supera senza troppi patemi d'animo la Lazio, torna alla vittoria e mette a tacere le tante critiche ricevute in settimana. Una gara controllata dall'inizio alla fine, con Gigi Buffon che ha assistito al match da spettatore non pagante, risultando inoperoso per tutti i 90 minuti.

Al triplice fischio, però, il capitano e portiere bianconero è stato immortalato mentre abbracciava sorridente l'assistente addizionale Tagliavento. Un'istantanea che ha immediatamente fatto il giro del web facendo divamparare la polemica, tra chi ha ironizzato e chi criticato il gesto: "Tra compagni di squadra ci si abbraccia alla fine", "è bello vedere questo affiatamento nello spogliatoio" e "Compagni di squadra da anni", i commenti più ricorrenti sui social network.

D.G.