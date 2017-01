22/01/2017 15:23

PALOSCHI SASSUOLO / Defrel spinge per andare alla Roma. Un comportamento che, dopo alcuni giorni, ha fatto traballare le certezze del Sassuolo, già vigile su altri obiettivi. Il dt Angelozzi, per esempio, non smette di monitorare Paloschi, ai margini dell'Atalanta e sul piede di partenza a gennaio.