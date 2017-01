Dall'inviato Giorgio Musso - D.G.

22/01/2017 15:14

PALERMO INTER CURVA VUOTA CONTESTAZIONE ZAMPARINI / Nemmeno il richiamo di una big come l'Inter è servita per far riempire gli spalti del 'Barbera'. I giocatori del Palermo, infatti, affrontano la gara contro i nerazzurri con una cornice di pubblico piuttosto desolante: Curva Nord semivuota, con i pochi tifosi presenti che intonano cori (difficilmente ripetibili) contro il patron Zamparini.