Calciomercato Roma, Carnevali apre: "Defrel? No a cessioni importanti, ma..."

22/01/2017 15:00

CALCIOMERCATO ROMA DEFREL CARNEVALI SASSUOLO / Roma, tutto su Gregoire Defrel. E' lui l'obiettivo numero uno per rinforzare il reparto offensivo vista anche la sua duttilità tattica: il francese può giocare sia da prima punta che da esterno. Il Sassuolo fin qui ha sempre fatto muro, ma nelle ultime ore qualche piccolo spiraglio si sta aprendo: "Nessuna novità su Defrel. La nostra intenzione resta quella di non fare cessioni importanti a gennaio, ma vediamo...", ha ammesso il ds Giovanni Carnevali a 'Sky Sport'.

Come vi abbiamo svelato, la chiave per la Roma per arrivare a Defrel è rappresentata da Pellegrini, centrocampista che i giallorossi potrebbe riscattare in estate ma che potrebbero anche 'sacrificare' per arrivare al francese.

