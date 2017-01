PAGELLE E TABELLINO DI PESCARA-SASSUOLO: Matri decisivo, disastro Bizzarri

Oscar Maresca

22/01/2017 17:01

PAGELLE E TABELLINO DI PESCARA-SASSUOLO: PROMOSSI E BOCCIATI / Un ottimo Sassuolo conquista i tre punti in casa del Pescara. Prestazione insufficiente per gli abruzzesi.

PESCARA

Bizzarri 4.5 - Sul gol di Matri avrebbe potuto fare di più. Esce con troppa sufficienza sul cross di Mazzitelli e permette a Pellegrini di raddoppiare. Sulla terza rete di Matri non riesce a coprire la sua porta.

Coda 5 - Nel primo tempo, Berardi che agisce sul suo lato fa il bello e il cattivo tempo. Nella ripresa non riesce a migliorare la sua prestazione. Dal 73' Benali 6 - Riesce a colpire di testa allo scadere ma non a cambiare le sorti della partita

Stendardo 5.5 - Colpevole di uno sciagurato rinvio nell'azione che ha portato la prima rete del Sassuolo. Caparbio nei contrasti, ma non riesce a limitare gli errori dei compagni di reparto.

Fornasier 5 - Non trova la giusta quadra in campo, sul terzo gol di Matri avrebbe potuto fare di più.

Biraghi 5,5 - Nei primi 45' si fa vedere poco in avanti. Nella ripresa acquista coraggio, è infatti suo l'assist per la rete di Bahebeck. Sbaglia il rigore del possibile 3-2.

Bruno 5 - Eccessiva foga e irruenza per il capitano del Pescara, che gli condizionano negativamente la prestazione.

Cristante 6 - Buoni cambi di gioco e precisione nei passaggi. Non riesce comunque ad incidere e a servire assist vincenti per i compagni.

Crescenzi 6 - Cura bene la fase offensiva. Si propone tanto nel primo tempo, leggermente meno nel secondo.

Verre 6 - Agisce bene sulla trequarti e fa tanto movimento. Sufficiente ma non ottima la sua prestazione. Dal 62' Memushaj 5.5 - Non riesce ad incidere e sbaglia qualche passaggio.

Caprari 7 - E' l'anima di questo Pescara. Corre, copre ed è spesso pericoloso. Gli manca solo il gol.

Bahebeck 6.5 - Lasciato troppo solo nel primo tempo, alla sua prima occasione nella ripresa fa gol. A metà secondo tempo lascia il campo per Pepe. Dal 66' Pepe 5.5 - Normale amministrazione, manca di incisività.

All. Donatelli 5.5 - Il vice di Oddo ha provato con i cambi a migliorare il risultato della partita, ma con scarsi risultati.

SASSUOLO

Consigli 6.5 - Poco impegnato durante tutta la partita. Commette il rigore allo scadere ma riesce a pararlo.

Lirola 5.5 - Spesso fermo in fase difensiva, si fa ammonire e non spinge sulla sua corsia. Di Francesco lo richiama in panchina a metà secondo tempo. Dal 52' Antei 6.5 - Molto meglio del collega spagnolo, in fase di copertura non sbaglia nulla.

Cannavaro 6.5 - Copre bene nella sua zona di campo e non lascia passare gli attaccanti avversari.

Acerbi 6 - Leggermente in ritardo su Bahebeck nella rete degli abruzzesi, la sua resta comunque una prestazione sufficiente.

Peluso 6 - Buoni spunti e cross precisi. Fa bene entrambe le fasi.

Mazzitelli 7 - Tanta qualità in mezzo al campo. Spesso imposta e lancia i compagni. Suo l'assist sulla seconda rete del Sassuolo.

Pellegrini 7 - Concreto sia in fase difensiva che in fase offensiva. Spunta di testa e insacca il gol del momentanteo 2-1. Dal 81' Duncan - sv

Aquilani 6 - Si fa vedere poco in mezzo al campo, ma la buona prova della squadra non inficia la sua prestazione.

Politano 6.5 - Autore dell'assist sulla prima rete di Matri. Gioca una buona partita senza cali di tensione.

Berardi 6.5 - Tanti tiri in porta nella prima frazione, è tra i migliori dei suoi.

Matri 7.5 - Doppietta e ottima partita per l'attaccante neroverde. Incontenibile dalla retroguardia abruzzese. Dal 75' Defrel 5.5 - Entra e si fa ammonire.

All. Di Francesco 6 - Cambi fatti al momento giusto che hanno contribuito alla vittoria finale dei neroverdi.

ARBITRO: Valeri 6 - Buona gestione della gara. Decide di non concedere fallo sul portiere nella seconda rete di Matri. Fischia un giusto rigore al Pescara allo scadere.

TABELLINO

PESCARA-SASSUOLO 1-3

PESCARA (3-4-2-1): Bizzarri; Fornasier, Stendardo, Coda (73' Benali); Crescenzi, Cristante, Bruno, Biraghi; Verre (62' Memushaj), Caprari; Bahebeck (65' Pepe). All.:Donatelli. A DISP.: Fiorillo, Aldegani, Fornasier, Kastanos, Cubas, Delli Carri, Mitrita.

SASSSUOLO (4-2-3-1): Consigli; Lirola (52' Antei), Cannavaro, Acerbi, Peluso; Mazzitelli, Aquilani, Pellegrini (80' Duncan); Berardi, Matri (74' Defrel), Politano. All.: Di Francesco A DISP.: Pegolo, Costa, Dell'Orco, Antei, Adjapong,Pierini, Sensi, Ricci, Defrel.



ARBITRO: Valeri

MARCATORI: 1' Matri (S), 55' Bahebeck (P), 65' Pellegrini (P), 27' Matri (S)

AMMONITI: 15' Caprari (P), 19' Coda (P), 30' Bruno (P), 24' Matri (S), 38' Berardi (S), 44' Pellegrini (S), 83' Cristante (P), 90' Politano (P)

ESPULSI: