22/01/2017 14:52

GAMBARO SU MERTENS / "Mertens fa gol anche belli, ma non è un grande campione perchè ne sbaglia alcuni clamorosi in momenti importanti della gara": così Gambaro, ex giocatore del Milan, a Nova Stadio ha criticato l'attaccante del Napoli. Gli azzurri di Sarri hanno espugnato ieri 'San Siro', battendo gli uomini di Montella per 2-1.

I.T.