Liga, Osasuna-Siviglia 3-4: Franco Vazquez fa volare Sampaoli

22/01/2017 14:45

LIGA OSASUNA SIVIGLIA / Vola il Siviglia di Sampaoli. All''Estadio Reyno de Navarra' va in scena una partita rocambolesca: i padroni di casa dell'Osasuna vanno in avanti al 15esimo grazie a Leon. Poi, tra fine primo tempo ed inizio secondo, Iborra si prende le luci della ribalta, sia nel bene che nel male: al 43esimo trova la rete dell'1-1; poi si rende protagonista di una sfortunata autorete al 63esimo, ma due minuti dopo riesce a farsi perdonare firmando la sua personalissima doppietta e riequibrando il match.

A far propendere le sorti della contesa verso gli andalusi è l'ex Palermo Franco Vazquez che, al minuto 80, realizza la rete del definitivo sorpasso. In piena zona Cesarini Sarabia e Kodro rendono il tabellino del match più corposo, ma la sostanza non cambia: i biancorossi conquistano la vittoria e si portano ad una sola distanza dal Real Madrid capolista.

Osasuna-Siviglia 3-4: 15' Leon (O), 43' Iborra (S), 63' aut.Iborra (S), 65' Iborra (S), 80' Franco Vazquez (S), 90' Sarabia (S), 94' Kodro (O)

CLASSIFICA: Real Madrid 43, Siviglia 42*, Barcellona 38, Atletico Madrid 34, Real Sociedad 32, Villarreal 31*, Athletic Bilbao 28, Celta Vigo 27, Espanyol 26*, Eibar 26, Las Palmas 25*, Alaves 23*, Malaga 21*, Betis 21, Valencia 19*, Deportivo la Coruna 18*, Leganes 18, Sporting Gijon 12, Granada 10*, Osasuna 9*.

*Una partita in più

D.G.