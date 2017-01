Juventus-Lazio, Allegri spiega: "Ci sono critiche giuste e sbagliate"

22/01/2017 14:42

JUVENTUS LAZIO ALLEGRI / Al termine del match vinto contro la Lazio, Allegri ha parlato ai microfoni di 'Premium Sport'. Il suo modulo offensivo ha dato i frutti sperati ed ecco il pensiero del mister: "Ho scelto questo formazione per dare una risposta dopo Firenze. Dando responsabilità a tutti ed equilibrio, possiamo fare bene e tenere maggiormente il possesso. L'obiettivo è giocare bene, dato che in Champions non vai avanti giocando male".

FIORENTINA - "Oltre alla rabbia, in campo c'è stata anche molta tecnica. Potevamo fare meglio negli ultimi 20 metri ma direi che sono contento della risposta data. Soprattutto, con un modulo offensivo, non abbiamo preso gol".

CHAMPIONS - "Per farlo il salto di qualità, vincendo il campionato e puntando alla vittoria della Champions, occorre essere un po' più spregiudicati".

CRITICHE - "Non ne esistono di esagerate. Ci sono quelle giuste e sbagliate. Va detto però che occorre attendere i tempi giusti per tutto, per un modulo come per il lancio in campo di un giovane".

L.I.