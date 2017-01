Juventus-Lazio, Higuain: "Mai avuti dubbi sulla nostra forza"

22/01/2017 14:35

JUVENTUS LAZIO HIGUAIN / La Juventus torna subito alla vittoria e mette subito a tacere le critiche subite in settimana. Contro la Lazio finisce con un secco 2-0 grazie anche alla marcatura di Gonzalo Higuain: "Noi eravamo tranquilli - ha esordito a 'Premium Sport' - Sapevamo di dover fare la nostra gara per vincere, in un orario difficile. Con questo modulo poi serviva uno sforzo maggiore, che ha portato tre punti importanti. Il nuovo modulo? Sono scelte del mister, che oggi ha avuto il coraggio di farlo".

Successivamente il 'Pipita' ha parlato anche a 'Sky Sport': "Nessuna risposta, abbiamo fattola nostra partita. Abbiamo affrontato una squadra che stava facendo bene, ma noi non abbiamo sbagliato. A voi era venuto il dubbio su di noi, sappiamo il nostro valore, sapevamo in cosa avevamo sbagliato e oggi abbiamo dimostrato la nostra forza. Con questo modulo bisogna lavorare di più, oggi lo abbiamo fatto e abbiamo dimostrato che possiamo giocarci così: la Lazio non ha fatto nulla".

D.G.