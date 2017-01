22/01/2017 14:30

CALCIOMERCATO MILAN DEULOFEU EVERTON / Ci siamo: la telenovela Deulofeu sta per giungere al termine. Come riferisce 'Tuttosport', domani l'esterno spagnolo sbarcherà a Milano per sottoporsi alle visite mediche: alla fine l'Everton incasserà dal Milan 750mila euro per il prestito secco, mentre il calciatore indosserà la maglia numero 7.

D.G.