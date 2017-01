PAGELLE E TABELLINO DI JUVENTUS-LAZIO: Dybala strepitoso, Higuain micidiale

Davide Ritacco

22/01/2017 14:24

PAGELLE E TABELLINO DI JUVENTUS-LAZIO PROMOSSI E BOCCIATI – Allegri sorprende tutti con una Juve ultra offensiva. Dybala a segno dopo appena 5 minuti. Sinistro dal limite dell'area che un incerto Marchetti non riesce a respingere. Poi arriva la zampata del Pipita che anticipa un distratto de Vrij. Mandzukic è un esempio. Lazio annichilita.

JUVENTUS

Buffon 6 – Poco lavoro per lui in pomeriggio che non si pensava così tranquillo. L’unico sussulto arriva da Milinkovic-Savic ma non deve sporcarsi nemmeno i guantoni.

Lichtsteiner 6,5 – Partita sempre speciale contro la sua ex squadra. La sua spinta continua sulla destra è una spina nel fianco per quel lato della Lazio. Non si risparmia ed esce fra gli applausi. Dal 74’ Barzagli 6 – Il suo ingresso in campo pur non cambiando modulo cambia nel peso specifico difensivo. Fa come sempre bene il suo mestiere.

Bonucci 6 – Non parte benissimo ma si riprende bene con buone chiusure difensive e qualche lancio dei suoi ma soprattutto uscendo bene dal pressing. Resta qualche passaggio a vuoto.

Chiellini 6 – La Lazio nel primo tempo non offre grande lavoro e per lui non c’è molto da fare. Nella ripresa gli ospiti provano a pressare con maggiore convinzione e a spingere di più e lui non si tira certo indietro nella battaglia.

Asamoah 6 – Un po’ bloccato nella propria metà campo anche quando Mandzukic si accentra lasciandogli molto campo. E’ forse un dettame tattico ma anche la volontà e il timore di non lasciare campo alla velocità avversaria.

Khedira 6,5 – E’ l’uomo di equilibrio di Allegri. E’ la punta della bilancia che misura il peso di questa nuova Juve ultra offensiva. Grazie al sacrificio di tutti e ad una Lazio sottotono tiene bene le distante e scherma bene la difesa.

Pjanic 6,5 – Allegri gli chiede un sacrificio nel non possesso, sacrificio utile anche a Khedira per erigere la diga difensiva. Ottimo nel sfuggire al pressing biancoceleste quando nella ripresa si fa più intenso.

Cuadrado 7 – A destra comanda lui. Spinge benissimo creando spesso i presupposti per far male alla Lazio. Bene, benissimo anche in fase difensiva dove lavora molto bene con Lichtsteiner.

Dybala 7,5 – Libero di spaziare alle spalle di Higuain e di dialogare con i suoi dirimpettai Cuadrado e Mandzukic ma è con il connazionale Pipita che fa le cose migliori. La Lazio è la sua vittima preferita da quando è alla Juve le ha sempre fatto gol. Dal 82’ Rincon s.v.

Mandzukic 7 – E’ l’esempio di questa nuova Juve. Dello spirito di sacrificio che deve avere questa squadra per poter puntare in alto. Ha fatto tutto e bene. Recuperi difensivi e assist per Dybala. Di sicuro un attaccante vuole segnare e giocare in area di rigore ma il croato dimostra come il noi venga prima dell’io.

Higuain 7 – Taglio spettacolare sul primo gol beffando la difesa biancoceleste. E’ un campione stellare che rende semplice anche le cose difficili. Anche lui arretra molto per impostare e per recuperare qualche buon pallone. Dal 86’ Pjaca s.v.

All. Allegri 7 – Sorprende tutti schierando un inedito 4-2-3-1 con tutti i suoi i suoi uomini migliori in campo dal primo minuto. L’assenza di Marchisio, le squalifiche di Sturaro e Alex Sandro, la sconfitta di Firenze, hanno portato il tecnico a prendersi un rischio che però alla luce della prestazione di alto profilo di oggi è fattibile. Potrebbe essere upgrade per la Champions, resta la domanda se questo sacrificio e questa abnegazione sia sempre applicata.

LAZIO

Marchetti 5 – Subisce gol al primo tiro in porta subito facendosi sorprendere dal sinistro dell’argentino. Alla seconda vera occasione, Higuain lo punisce d’anticipo. Non si è sporcato ancora i guanti ed è già subito due gol.

Patric 5 – Si fa anticipare da Mandzukic sul primo gol subendo la fisicità maggiore del croato. Spinge poco e non fa molto per mettere in difficoltà l’adattato bianconero.

De Vrji 5 – Si anticipare da Higuain che gli sbuca alle spalle bruciandolo. Pomeriggio di grande sofferenza contro una potenza offensiva spaventosa.

Wallace 5 – In difficoltà per tutta la partita. Male quando deve impostare, distratto in difesa e contro questa squadra non ci si può permettere nessuna sbavatura.

Radu 5,5 – Cuadrado regna dalla sua parte. Passivo nel pressing non riesce a trovare le contromisure allo strapotere bianconero. Un solo spunto nella ripresa ma è troppo poco per restare in campo. Dal 60’ Lukaku 5,5 – Il suo ingresso non ha cambiato padrone su quella corsia. Anche per lui gli stessi problemi avuti dal predecessore.

Parolo 5 – E’ in un periodo difficile, la riserva sembra accesa, ha bisogno di riposo per potersi ricaricare e ritrovare la migliore condizione. Anche oggi una partita anonima.

Biglia 5 – Dal giocatore di maggior talento ci si aspetterebbe qualcosa in più ed invece l’argentino non sfrutta il centrocampo ‘leggero’ messo in campo da Allegri e sbaglia molti palloni prendendosi pochi rischi. Dal 60’ Djordjevic 5 – Non ha dato quello che forse Inzaghi si aspettava. Si è visto poco ed ha punto ancora meno.

Milinkovic-Savic 6 – Il talentino serbo è l’unico a provarci. Il tiro più insidioso dalle parti di Buffon è suo. E’ l’unico a salvarsi da un pomeriggio incolore e che ridimensiona la Lazio.

Lombardi 5,5 – Buona velocità ma scarso dosaggio. Asamoah lo controlla abbastanza agevolmente. Dal 66’ Murgia 6 – Altro giovane lanciato da Inzaghi per riequilibrare la squadra ma di certo non era lui che poteva cambiare il match dello Juventus Stadium.

Immobile 5 – Isolato e fuori dal gioco per tutto il primo tempo in cui si fa notare solo per un giallo che lo terrà fuori nella prossima sfida contro il Chievo.

Felipe Anderson 5,5 – Scarsa intensità di gioco. A sinistra (posizione che predilige meno) non punge e giocherella soltanto. Spostato a destra sembra crederci di più ma non incide.

All. Inzaghi 5 – Forse sorpreso anche lui dallo schieramento tattico avversario. Non riesce a sfruttare la maggiore fragilità degli avversari in mezzo al campo facendosi schiacciare nella propria area da una potenza offensiva bianconera che lo lascia inerme. La mossa inconsueta di Allegri lo spiazza e nel primo tempo la squadra non è praticamente scesa in campo. Nella ripresa prova a cambiare qualcosa e pressare ma ci sono dei limiti di personalità.

Arbitro: Massa 6 – Primo tempo lineare, pochi interventi ma giusti. Ammonizioni corrette per Radu e Immobile. Ad inizio ripresa (55’) la Lazio protesta per una spallata di Asamoah su Lomabardi in area di rigore. Contatto al limite, da rivedere.

TABELLINO

JUVENTUS-LAZIO 2-0

Juventus (4-2-3-1): Buffon; Lichtsteiner (dal 74’ Barzagli), Bonucci, Chiellini, Asamoah; Khedira, Pjanic; Cuadrado, Dybala (dal 82’ Rincon), Mandzukic; Higuain (dal 86’ Pjaca). A disp.: Neto, Audero, Rugani, Dani Alves, Hernanes. All.: Allegri



Lazio (4-3-3): Marchetti; Patric, De Vrij, Wallace, Radu (dal 60’ Lukaku); Parolo, Biglia (dal 60’ Djordjevic), Milinkovic-Savic;Lombardi (dal 66’ Murgia), Immobile, Felipe Anderson. A disp.: Strakosha, Vargic, Bastos, Hoedt, Murgia, Leitner, Kishna, Luis Alberto. All.: Inzaghi

Arbitro: Massa di Imperia

Marcatori: 5’ Dybala (J), 17’ Higuain (J)

Ammoniti: 19’ Radu (L), 26’ Immobile (L)

Espulsi: