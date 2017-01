Chelsea, richiesta SHOCK per Diego Costa

22/01/2017 14:00

CHELSEA DIEGO COSTA / Diego Costa può partire, ma ad una condizione. Arriva dall'Inghilterra una clamorosa indiscrezione sul futuro dell'attaccante ispano-brasiliano. Come racconta il 'Sunday Times', infatti, in occasione dei recenti contatti dopo le turbolenze con il tecnico Conte e l'assalto cinese del Tianijn Quanjian, il Chelsea avrebbe fatto sapere all'entourage del calciatore che prenderà in considerazione la cessione dell'ex Atletico Madrid solo di fronte ad un'offerta stratosferica da 150 milioni di euro.



L.P.