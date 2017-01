Real Madrid, nuovo assalto per Courtois: Conte chiede in cambio Morata!

22/01/2017 13:53

CALCIOMERCATO REAL MADRID COURTOIS MORATA CHELSEA / Il Real Madrid ci riprova per Thibaut Courtois. Come riporta il 'Daily Mirror', il club spagnolo è pronto a presentare una nuova offerta da 30 milioni di euro per il portiere del Chelsea dopo il tentativo (andato a vuoto) fatto in estate. Antonio Conte non avrebbe completamente chiuso alla partenza del belga: è disposto a parlarne a patto che i 'Blancos' inseriscano nella trattativa il cartellino di Alvaro Morata, visto dal manager italiano come l'ideale alternativa a Diego Costa.

D.G.