Real Madrid, pressing e super offerta per Alli

23/01/2017 01:31

REAL MADRID ALLI / Sulle orme di Luka Modric e Gareth Bale: il Real Madrid torna a bussare alle porte del Tottenham per il nuovo gioiello degli 'Spurs'. Stiamo parlando di Dele Alli, centrocampista classe '96 anglo-nigeriano che fin dai primi passi in prima squadra nel 2015 ha stregato i top club mondiali. Ed in particolare proprio le 'merengues' che, riferisce 'Sunday Express', sarebbe disposto a tutto pur di averlo. Il club di Florentino Perez starebbe già alzando il pressing ed a breve presenterà un'offerta da quasi 60 milioni di euro per convincere il Tottenham a cederlo la prossima estate, si legge in Inghilterra.



L.P.