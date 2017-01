Tianjin Quanjian, le stelle rifiutano: assalto all'attaccante... di Serie B!

22/01/2017 13:26

TIANJIN QUANJIAN WOOD / Il Tianjin Quanjian continua la caccia ad un attaccante di grande livello per rispondere ai colpi milionari degli altri club cinesi, ma si scontra con le resistenze delle stelle europee a lasciare il Vecchio Continente. In pochi giorni, infatti, la formazione allenata da Fabio Cannavaro ha incassato i 'no' di Diego Costa e Nikola Kalinic, primi obiettivi stellari della società. Così, riferiscono dall'Inghilterra, il Tianjin avrebbe virato su un obiettivo sulla carta più abbordabile. Come si legge su 'ESPN', la formazione asiatica sarebbe piombata su Chris Wood, bomber neozelandese del Leeds, che attualmente milita in Championship (seconda divisione inglese, ndr), autore di 17 reti in 29 presenze quest'anno tra campionato e Coppa di Lega.



L.P.