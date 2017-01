Serie A, Prandelli: "Non avrei mai lasciato la Fiorentina. Sarri? Il calcio italiano è uno scandalo"

22/01/2017 13:05

L'ex tecnico del Valencia, Cesare Prandelli, è intervenuto questa mattina ai microfoni di 'Premium Sport': "Il calcio italiano è uno scandalo: non può un allenatore così bravo come Sarri arrivare così tardi nel grande calcio. Devo fargli i miei complimenti perché è sempre riuscito a migliorare squadre che erano già forti prima.Contro il Real, a livello tattico il Napoli se la può giocare, anche se il Real ha interpreti straordinari".



MONTELLA - "È un innovativo: sa trasmettere le sue idee e ora il Milan è una delle squadre che quest’anno ha subìto i più positivi miglioramenti".



CHIESA - "È già da qualche anno che a Firenze gli addetti ai lavori parlavano di lui. Ha talento ed è una cosa bellissima. I tifosi della Fiorentina devono essere orgogliosi. Gli suggerirei di rimanere e di togliersi qualche soddisfazione con la maglia viola".



FIORENTINA - "Firenze è una città calcisticamente stimolante, un campo che ti forma e non nego che anche per me sia stata l’esperienza che mi è rimasta più addosso. Tornare alla Fiorentina? Ho sempre detto che non me ne sarei mai andato, non aggiungo altro perché non voglio che si inneschino polemiche".



BALOTELLI - "Sono sempre convinto che sia tra i primi cinque al mondo, forse dovrebbe convincersene anche lui e fare solo il calciatore"



GIOVANI ITALIANI - "Belotti ha una fame pazzesca. È l’emblema del futuro del calcio italiano. Gagliardini? È un giocatore che ha grande personalità, ha avvenire".



CINA - "Un’offerta mi è arrivata e l’ho valutata, ma non ci sto pensando: è come staccare definitivamente".