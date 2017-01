Valencia, Prandelli all'attacco: "Mi sono sentito umiliato. Non capiscono che..."

22/01/2017 12:43

VALENCIA PRANDELLI / Intervenuto ai microfoni di 'Domenica Premium' su 'Premium Sport', l'ormai ex allenatore del Valencia, Cesare Prandelli, racconta i retroscena del suo addio al club spagnolo: "Quando sono venuti a mancare i presupposti per lavorare con trasparenza mi sono sentito umiliato: mi hanno chiesto di fare l’allenatore e il dirigente, senza però darmene la reale possibilità. Avevamo concordato che la priorità era l’acquisto di Zaza, con cui era tutto chiuso, e non ho potuto accettare il fatto che il presidente, dopo venti giorni in cui eravamo d’accordo, mi fosse venuto a chiedere se volevamo un centrocampista. Come a voler ricominciare da zero. Mi sono sentito umiliato e ho preferito rescindere un contratto di un anno e sei mesi: con questi soldi risparmiati magari ora possono fare mercato, visto che hanno problemi di fair play finanziario. Poi Zaza è arrivato comunque e penso che abbia le possibilità per fare bene. Il progetto Valencia era intrigante, ma in passato hanno fatto tanti errori pagando cari dei giocatori e pensando che essendo la quarta squadra per monte ingaggi, di conseguenza dovrebbero arrivare quarti in classifica. Il loro è un approccio economico, non tecnico. Ma il calcio non è così".

L.P.