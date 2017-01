SONDAGGIO CM.IT - Juventus-Lazio, tifosi sicuri: la spunta Allegri

22/01/2017 12:13

JUVENTUS LAZIO / In vista del lunch match domenicale della 21 giornata di Serie A, sul profilo Twitter ufficiale di Calciomercato.it vi abbiamo chiesto un pronostico su Juventus-Lazio. Per il 53% dei votanti saranno i bianconeri di Massimiliano Allegri a trionfare, contro il 16% che scommette sugli uomini di Simone Inzaghi. Per il restante 31%, invece, sarà pareggio.



MOMENTO SONDAGGIO!



Alle 12.30 #JuveLazio. Come finirà? RT e VOTA! Marcatori? COMMENTA! — calciomercato.it (@calciomercatoit) 22 gennaio 2017

L.P.