DIRETTA Serie A, Juventus-Lazio 2-0: bianconeri in HD

22/01/2017 12:30

SERIE A JUVENTUS LAZIO / Manca poco al fischio d'inizio di Juventus-Lazio, con gli uomini di Allegri che vorranno dare una risposta al campionato dopo la sconfitta contro la Fiorentina. Sul fronte Lazio invece si vorrà dare continuità al bel campionato portato avanti fino a oggi, provando a non far scappare il Napoli, attualmente al terzo posto, sognando la Champions League.

FORMAZIONI UFFICIALI:



JUVENTUS (4-2-3-1): Buffon; Lichtsteiner, Bonucci, Chiellini, Asamoah; Khedira, Pjanic; Cuadrado, Dybala, Mandzukic; Higuain.

LAZIO (4-3-3): Marchetti; Patric, de Vrij, Wallace, Radu; Parolo, Biglia, Milinkovic; Lombardi, Immobile, Felipe Anderson

CLASSIFICA: Juventus 45*; Roma 44; Napoli 44**; Lazio 40; Milan 37; Inter 36; Atalanta 35; Fiorentina 33; Torino 30; Cagliari 26; Udinese e Chievo 25**; Sampdoria 24; Bologna* e Genoa 23; Sassuolo 21; Empoli 18; Palermo 10; Crotone* e Pescara 9*.

*Una gara in meno; **Una gara in più

SEGUI LA CRONACA

1' - Inizia la sfida tra Juventus e Lazio, dopo il successo del Napoli a Milano. Biancocelesti pronti all'assalto Champions e bianconeri che intendono conservare l'ampio distacco.

5' - GOL! E' subito vantaggio Juve, al primo affondo. Sponda di Mandzukic e sinistro dal limite fatato di Dybala, che trova d'istinto l'angolino. Marchetti può solo sfiorare.

17' - GOL! Tutto troppo facile. Cuadrado libero di crossare e Higuain, da prima punta vera, la spinge dentro, di suola...

25' - Primo squillo della Lazio finalmente. Milinkovic Savic ci prova da fuori. Palla sul fondo di nulla.

44' - Higuain segna e serve assist. Prova a servire un passaggio vincente per Bonucci, che s'incunea in area come il centrocampista che era da ragazzo e sfiora il 3-0.

45' - Duro scontro di gioco tra Chiellini e Khedira. Testa contro testa, con il tedesco che impiega più tempo a rialzarsi e riprendersi. Nessuna conseguenza però per entrambi.

L.I.