22/01/2017 11:45

MILAN-NAPOLI / La vittoria contro il Milan allo stadio 'San Siro' ha regalato grande entusiasmo ai tanti tifosi partenopei saliti a Milano per assistere al match Milan-Napoli. Nel post partita, Antonio Papa di Calciomercato.it, in collegamento con Canale 21, è stato letteralmente 'travolto' dai supporters napoletani in festa.

S.D.