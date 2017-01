22/01/2017 11:30

CALCIOMERCATO INTER RODRIGUEZ / Si complica la pista Ricardo Rodriguez in casa Inter: secondo quanto riferisce 'Sky', il Marsiglia di Rudi Garcia si è inserito nella trattativa per il terzino del Wolfsburg ed è intenzionato a portarlo in Francia già a gennaio. L'ipotesi Rodriguez-Inter, invece, era ed è una pista più concretizzabile a giugno.