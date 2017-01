Sunderland, spunta Vieira per la panchina

22/01/2017 11:19

SUNDERLAND VIEIRA / Non vince da sei partite il Sunderland che, dopo il ko di ieri in casa del West Bromwich Albion, è scivolato all'ultimo posto in Premier League. Situazione rovente per il tecnico David Moyes, sempre più vicino all'addio. In Inghilterra assicurano che sono ore decisive per l'esonero o le dimissioni del manager ex Manchester United ed i 'Black Cats' avrebbero già individuato il nome giusto per sostituirlo. Secondo il 'The Sun', infatti, si starebbe valutando la candidatura di Patrick Vieira, ex centrocampista di Juve ed Inter ora alla guida del New York City.



L.P.