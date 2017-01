Manchester City, contatti avviati per il colpo Bernat

22/01/2017 11:08

MANCHESTER CITY BERNAT / Pep Guardiola ha ribadito più volte di voler rivoluzionare il pacchetto dei terzini e la prossima estate ribalterà letteralmente le fasce. Praticamente tutti i laterali attualmente a disposizione sono a rischio, mentre è già partita la caccia ai grandi colpi per la sessione estiva. In cima alla lista del manager del Manchester City ci sarebbe lo spagnolo Juan Bernat, che aveva già voluto al Bayern Monaco. Secondo 'As', sarebbero iniziati i primi contatti per impostare la trattativa con i bavaresi che chiedono circa 20 milioni di euro.



