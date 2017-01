Calciomercato Roma, Angelozzi apre con 'riserva': "Defrel? Difficile che Squinzi..."

22/01/2017 10:40

CALCIOMERCATO ROMA DEFREL / Il direttore tecnico del Sassuolo Guido Angelozzi ha parlato della trattativa calda Gregoire Defrel-Roma ai microfoni del 'Corriere dello Sport': "Non è un problema di soldi, ma di scelte. Il nostro patron non vuole vendere i suoi giocatori a gennaio. E’ successo in passato con Zaza, poi con Vrsaljko e adesso è difficile che cambi posizione con Defrel".

Difficile, non impossibile. La Roma, infatti, non molla la presa sull'attaccante neroverde e sono previsti a breve nuovi contatti per sbloccare una trattativa di calciomercato a cui manca 'solo' l'ok del patron del Sassuolo Giorgio Squinzi per concretizzarsi in affare di calciomercato Roma.

S.D.