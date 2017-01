West Ham, svolta Payet: che coppia con Balotelli!

22/01/2017 09:50

PAYET NIZZA / Svolta nel futuro di Dimitri Payet, in rotta col West Ham e nel mirino del Marsiglia. L'attaccante potrebbe far ritorno in Francia, ma non per vestire la maglia dell'OM: secondo quanto riferisce il 'Daily Mirror', gli 'Hammers' stanno prendendo in considerazione l'ipotesi di cedere il giocatore in prestito al Nizza di Mario Balotelli. Lo stipendio verrebbe pagato dal club transalpino, che garantirebbe agli inglesie anche un bonus in caso di qualificazione in Champions League.

S.D.