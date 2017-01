Calciomercato Juventus, Milinkovic-Savic osservato 'speciale'. E Hernanes...

22/01/2017 09:33

CALCIOMERCATO JUVENTUS MILINKOVIC-SAVIC / Il lunch match della 21esima giornata di Serie A mette contro allo 'Juventus Stadium' i bianconeri di Massimiliano Allegri e la Lazio di Simone Inzaghi. La sfida di campionato 'nasconde' retroscena di calciomercato: Sergej Milinkovic-Savic è un obiettivo di calciomercato Juventus e oggi ha l'opportunità di dimostrare davanti ai suoi estimatori che le ottime recenti prestazioni non sono solo un 'fuoco di paglia'. La Juve, a giugno, sarà chiamata a rinforzare ulteriormente la linea mediana ed il centrocampista serbo classe 1995 è tra i nomi che stuzzicano di più i bianconeri in Italia.

In passato anche il nome di Lucas Biglia, alle prese col rinnovo del contratto con la Lazio, è stato accostato alla Juventus. In casa Lazio, poi, è tornato recentemente di moda il nome di Hernanes, 'Profeta' mai dimenticato tra i tifosi biancocelesti. Il gioco di incroci potrebbe favorire il ritorno a Roma del brasiliano tra gennaio o, più probabilmente, giugno.

Juventus-Lazio, da Milinkovic-Savic a Hernanes: quanti intrecci di calciomercato!

Sergej Milinkovic-Savic, obiettivo della Juventus ma anche di Inter e Milan, avrà tutti gli occhi addosso oggi allo Juventus Stadium, ma il suo futuro potrebbe intrecciarsi a quello di Lucas Biglia ed Hernanes.

Nonostante ci siano segnali di un avvicinamento tra le parti nella trattativa per il rinnovo di contratto di Lucas Biglia con la Lazio, la società biancoceleste si guarda attorno al fine di non farsi trovare impreparata nell'eventualità in cui non si dovesse trovare un accordo per il prolungamento (la Juventus vigila a distanza). I nomi per la mediana sul taccuino della Lazio sono quelli di Davy Pröpper e Marco van Ginkel, entrambi del PSV Eindhoven ed entrambi nazionali olandesi. L'ipotesi ritorno di Hernanes è uno scenario, però, che affascina i tifosi biancocelesti e non solo. Hernanes, Milinkovic-Savic, Biglia: grandi manovre sull'asse Juventus-Lazio...

