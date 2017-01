Calciomercato Fiorentina, Enrico Chiesa 'blinda' il futuro viola di Federico

22/01/2017 09:12

CALCIOMERCATO FIORENTINA CHIESA / Enrico Chiesa ha commentato il primo gol in Serie A del figlio Federico, in Chievo-Fiorentina, in alcune dichiarazioni riportate da 'La Gazzetta Sportiva': "Dico solo che in famiglia siamo felicissimi ed emozionatissimi, lo abbiamo visto tutti in tv, mia moglie e i miei altri due figli Lorenzo e Adriana. Sappiamo quanto tenga alla maglia e alla squadra. Mia moglie è stata straordinaria. Io ero impegnato a giocare a calcio in giro per l’Italia e lei ha cresciuto stupendamente tre ragazzi”.