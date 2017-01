Calciomercato Juventus, Evra 'porta' Tolisso?

Stefano D'Alessio (Twitter: @SDAlessio)

22/01/2017 08:51

CALCIOMERCATO JUVENTUS EVRA / Nuova possibile destinazione per Patrice Evra, che sta valutando le diverse proposte per il suo futuro e non solo le ipotesi Crystal Palace e Valencia: secondo quanto riferisce 'L'Equipe', il terzino della Juventus è finito nel mirino del Lione, alla ricerca di una soluzione low cost per la corsia sinistra di difesa.

Il possibile trasferimento di Evra al Lione potrebbe aprire le porte ad un'operazione in entrata per il club bianconero: la Juve non ha mai mollato la presa su Tolisso, che il Lione valuta tra i 40 ed i 50 milioni di euro, e l'affare Evra potrebbe 'ammorbidire' la posizione dei transalpini sulla possibile cessione del centrocampista.