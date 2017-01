Calciomercato Milan, dall'Inghilterra: richiesta SHOCK di Raiola per Donnarumma

Stefano D'Alessio (Twitter: @SDAlessio)

22/01/2017 08:35

CALCIOMERCATO MILAN DONNARUMMA / Brutte notizie di calciomercato Milan dall'Inghilterra: secondo quanto scrive oggi in edicola 'The Sun on Sunday', Mino Raiola avrebbe richiesto per il suo assistito Gianluigi Donnarumma un ingaggio da 165mila sterline a settimana (pari, al cambio attuale, a circa 190mila euro) per quattro anni.

Il procuratore non vuole trattare il rinnovo del contratto del portiere classe 1999 prima del closing definitivo con i cinesi, ma secondo il quotidiano inglese il Milan difficilmente esaudirà la richiesta economica. Juventus, Chelsea e Manchester United sono alla finestra.