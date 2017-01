Calciomercato Lazio, grana rinnovo per de Vrij: a giugno c'è la fila

22/01/2017 01:24

CALCIOMERCATO LAZIO/ I tifosi della Lazio devono iniziare a rassegnarsi: a giugno, Stefan de Vrij dovrebbe lasciare i biancocelesti. Come riportato da 'Repubblica.it', non c'è nessun incontro a breve per discutere il rinnovo del difensore olandese, legato al club capitolino da un contratto che scadrà nel 2018. Il giocatore avrebbe deciso di aspettare la fine della stagione per valutare prima le offerte che arriveranno al patron Claudio Lotito. Per de Vrij c'è la fila: oltre a Manchester United e Chelsea, da tempo sulle sue tracce, anche Atletico Madrid, Borussia Dortmund e Tottenham hanno messo nel mirino l'ex centrale del Feyenoord. La valutazione che la Lazio fa del suo cartellino non è inferiore ai 30 milioni di euro, ma la possibilità di essere ingaggiato a costo zero a partire dal gennaio del 2018, in caso di mancato rinnovo, potrebbe far abbassare il prezzo del giocatore.

S.F.