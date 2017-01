Milan-Napoli, Allan avvisa: "Spero di poter giocare di più"

22/01/2017 00:27

MILAN NAPOLI/ Queste le parole di Allan riportate dal sito ufficiale del Napoli al termine del match che ha visto gli azzurri vincere in casa del Milan: "Siamo partiti benissimo, poi abbiamo sofferto,ma l'importante è aver vinto. Abbiamo creato tanto mettendo in difficoltà la difesa del Milan, Donnarumma è stato bravo anche se forse siamo stati un po' imprecisi. Vittorie a Lisbona e Milano? Siamo contenti dobbiamo mantenere i piedi per terra e continuare di questo passo. Spero di poter giocare ancora di più in futuro".

S.F.