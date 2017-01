22/01/2017 05:10

CALCIOMERCATO KEANE / Robbie Keane in un'intervista a 'Soccer Am' ha annunciato che a breve si accaserà in una squadra. L'attaccante è libero al momento dopo la fine della sua avventura con i Los Angeles Galaxy: "Mi sto allenando duramente e penso che tra poco tempo dovrei firmare con un club. Entro la fine della prossima settimana prenderò la mia decisione, molto probabilmente andrò nel Regno Unito".

O.P.