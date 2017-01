Calciomercato Milan, Sosa resta: "Qui mi trovo benissimo"

21/01/2017 23:54

CALCIOMERCATO MILAN/ "Sosa vuole ripagare la fiducia del Milan": con queste parole, rilasciate in esclusiva ai microfoni di Calciomercato.it, l'agente del centrocampista argentino del Milan Favio Bilardo, aveva annunciato la volontà del suo assistito di restare in rossonero. Una volontà ribadita anche dallo stesso Sosa al termine di Milan-Napoli: "Se resto al Milan? E' stato chiaro il mio procuratore, è lui che parla con la società, io sono contentissimo di stare qua, con i compagni mi trovo sempre meglio - ha spiegato Sosa a 'Sky Sport' prima di analizzare la sua prova personale - La mia prova personale? Ho sofferto un po' la dinamica della partita perché non sto giocando da tanto tempo e contro questo Napoli non è stato facile. Quando il risultato non arriva è difficile pensare a qualcosa di positivo, ma domani è un altro giorno, dobbiamo pensare a come migliorare nell'approccio della partita".

S.F.