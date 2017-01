Milan-Napoli, Sarri: "Non firmo per nulla! Quando ero in C avrei fatto una ca..."

Dall'inviato Antonio Papa

21/01/2017

MILAN NAPOLI/ Il tecnico del Napoli Maurizio Sarri, ha commentato così la splendida prova degli azzurri che hanno espugnato San Siro superando il Milan: "Galliani è venuto a complimentarsi con me a fine partita? I suoi complimenti fanno sempre piacere, non freniamo l'entusiasmo, stasera abbiamo fatto un salto di qualità. Ho detto che non firmo per il secondo posto? Penso che con i giornalisti bisognerebbe smettere anche di parlare, se si tira fuori una frase da un contesto si può scrivere quello che si vuole. Non ho la presunzione di vincere tutto, ho detto che se quando ero in C avessi firmato per la B avrei fatto una ca***, dunque non firmo per nulla! - ha esclamato Sarri a 'Premium Sport' - il rientro di Milik? Valuteremo il modulo quando tornerà in settimana. Maradona? Incontrarlo mi ha emozionato".

"Cosa abbiamo in più rispetto a chi ci precede in classifica? Nulla, altrimenti saremmo stati avanti noi - ha poi spiegato a 'Sky Sport' - li guardiamo partita dopo partita, ma se davanti c'è una squadra da sei anni, significa qualcosa. Godimento massimo? Il massimo sarebbe stato andare all'intervallo sul 3-0, ma visto il Milan attuale, questo risultato ci lascia comunque soddisfatti".

"Il terreno di San Siro? Era difficile giocare, io porto avanti da tempo una battaglia personale, i terreni in Italia sono veramente scandalosi. Domani l'agronomo della Lega ci dirà che è tutto a posto ma i terreni peggiori d'Europa sono i nostri, anche quello di Napoli e quello di stasera. Così le squadre che giocano a calcio sono penalizzate".

In sala stampa - dove è presente anche l'inviato di Calciomercato.it - Sarri spiega ulteriormente il suo punto di vista sulla sfida: "Sono molto contento di quello che ho visto stasera. Non siamo riusciti a chiudere la partita e l'abbiamo rimessa in bilico perdendo una palla in uscita, con un errore molto evidente da parte nostra. Il Milan era in salute e poteva metterci in difficoltà, ma finalmente ho visto i miei in grado di soffrire e di tenere botta. Qualche problema in corso d'opera è venuto fuori, ma la squadra ha risposto con personalità. Se lo spirito di stasera l'avessimo avuto in altre partite avremmo avuto diversi punti in più. Dal punto di vista della 'cazzimma' per portar via il risultato ho visto qualcosa in più del solito. Mertens è stato bravissimo a tirarsi fuori dalla linea difensiva e mettersi in condizione di servire i compagni. Ha sbagliato tre occasioni ma non mi sento proprio di biasimarlo, ha giocato una partita fantastica per la squadra. A noi Dries piace tanto e ce lo teniamo stretto. Montella? Gli rispondo che forse non ha letto bene le statistiche della Uefa sugli introiti del Milan. Nessuna polemica, ovviamente scherzo, lo considero un amico, ma sicuramente i numeri dicono che il Milan ha più introiti del Napoli".