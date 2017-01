Liga, Villarreal-Valencia 0-2: Soler più Mina, i 'Pipistrelli' in striscia positiva

21/01/2017 23:06

LIGA VILLARREAL-VALENCIA 0-2 / Va avanti il momento positivo del Valencia che batte fuori casa per 2-0 il Villarreal grazie alle reti sul finale del primo tempo di Soler e Mina. I 'Pipistrelli' quindi continuano a fare punti e raddrizzano la classifica in attesa però delle dirette rivali; il Villarreal perde terreno per la Champions.

Villarreal-Valencia 0-2: 35 Soler (VA), 42' Mina (VA)

Classifica Liga: Real Madrid 43, Siviglia 39, Barcellona 38, Atletico Madrid 34, Real Sociedad 32, Villarreal 31, Athletic Bilbao 28, Celta Vigo 27, Espanyol, Eibar 26, Las Palmas 25, Alaves 23, Malaga 21, Betis 21, Valencia 19, Deportivo la Coruna 18, Leganes 18, Sporting Gijon 12, Granada 10, Osasuna 9.

O.P.