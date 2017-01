Serie A, Milan-Napoli 1-2: Insigne-Callejon e 'Diavolo' al tappeto!

21/01/2017 22:42

SERIE A MILAN-NAPOLI 1-2 RISULTATO / Anticipo spettacolare tra Milan e Napoli che hanno dato vita ad una partita davvero scoppiettante: alla fine sono i partenopei a spuntarla a 'San Siro' per 2-1. Inizio fulminante degli azzurri che vanno subito in vantaggio con Insigne e raddoppiano con Callejon: tutto nei primi dieci minuti di gara. Sul finale del primo tempo Kucka suona la carica per i rossoneri dimezzando lo svantaggio, dopo un'ottima chance sprecata da Dries Mertens.

Nel secondo tempo i padroni di casa entrano in campo con aggressività e gli uomini di Sarri traballano, ma il 'Diavolo' non trova mai il colpo del pareggio rischiando anche di subire ancora grazie ad una magia di Insigne che prova il colpaccio da metà campo. Scontri, occasioni e qualche episodio da moviola, ma il sipario cala comunque con il successo finale del Napoli contro un Milan mai passivo.

Milan-Napoli 1-2: 6' Insigne (N), 9' Callejon (N), 37' Kucka (M)

Classifica Serie A: Juventus 45*; Roma 44; Napoli 44**; Lazio 40; Milan 37; Inter 36; Atalanta 35; Fiorentina 33; Torino 30; Cagliari 26; Udinese e Chievo 25**; Sampdoria 24; Bologna* e Genoa 23; Sassuolo 21; Empoli 18; Palermo 10; Crotone* e Pescara 9*.

*Una gara in meno; **Una gara in più

O.P.