Calciomercato Palermo, richieste per Hiljemark e idea Maxi Lopez: le ultime di CM.IT

ESCLUSIVO

Eleonora Trotta (@eleonora_trotta)

21/01/2017 22:26

CALCIOMERCATO PALERMO/ Giorni caldi per le trattative di mercato del Palermo. A tenere banco in casa rosanero, è soprattutto la questione legata al futuro di Oscar Hiljemark. Come raccolto dalla redazione di Calciomercato.it, per il centrocampista svedese sono sorti problemi nella trattativa che avrebbe potuto portarlo alla Dinamo Kiev. Al momento, il calciatore cercato anche dalla Roma, è richiesto da Chievo, Torino e Atalanta: la valutazione che Zamparini fa del suo cartellino è di 4 milioni di euro. In entrata, si è tornato a parlare del possibile approdo in Sicilia di Maxi Lopez, anche se la posizione di classifica dei rosanero potrebbe costituire un impedimento nella trattativa.