21/01/2017 21:46

NAPOLI MILAN/ Lorenzo Insigne è intervenuto ai microfoni di 'Premium Sport' al termine del primo tempo di Milan-Napoli, match che vede i partenopei condurre 2-1: "Stiamo facendo molto bene, dobbiamo solo migliorare in fase di non possesso come ci ha chiesto il mister. Sappiamo che il Milan ha qualità, noi dobbiamo continuare a giocare così e cercare il terzo gol".

S.F.