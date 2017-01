PAGELLE E TABELLINO DI MILAN-NAPOLI, Mertens crea e spreca. Gomez impresentabile

Stefano Carnevali

PAGELLE E TABELLINO DI MILAN-NAPOLI PROMOSSI E BOCCIATI - Il Napoli colpisce presto e forte il Milan, sfruttando un'impostazione tattica non corretta e gli imbarazzi di Gomez. I Partenopei, però, si specchiano un po' troppo e tengono i padroni di casa in partita. Mertens dipinge calcio, ma fallisce alemo tre occasioni enormi. Tonelli fa una grandissima fatica palla al piede. Bonaventura è il migliore dei suoi e anche Suso e Kucka sono promossi. Nel Napoli impressiona positivamente anche Insigne. Allan e Diawara solidi. Donnarumma ha colpe sui gol del Napoli, ma si riscatta nel secondo tempo. Abate non si ferma mai, Hamsik troppo nascosto. Calabria fatica a lungo: quando Callejon è travolgente. Sarri decisivo: ha la meglio, specie in avvio, su Montella. Serataccia per Rocchi.

MILAN

Donnarumma 6 - Ha le sue responsabilità - non poche - su entrambi i gol del Napoli subiti in avvio. Inanella una serie di lanci errati piuttosto fastidiosa. Serataccia coi piedi, rischia tantissimo. Bene in un paio di uscite tutt'altro che facili. Salva il Milan a 20' dalla fine.

Abate 6 - Sempre molto alto, dà l’impressione di poter essere un fattore offensivo per il Milan. Dietro di lui, però si aprono voragini in cui Gomez affonda. C'è da dire, però, che crea tantissimo.

Gomez 4 - Rileva lo squalificato Romagnoli. Fatica da subito: dopo 3’ Hamisk ne abusa. Macchinoso, impreciso. Tagliato fuori in occasione del primo gol del Napoli, si fa saltare in modo imbarazzante nell’azione del raddoppio. Improponibile, specie contro avversari così rapidi e tecnici. Palla al piede le sue difficoltà fanno quasi tenerezza. Pazzesco il gol fallito al 35’: avrebbe potuto riaprire la partita. Non bastano un paio di buone chiusure nel finale: impresentabile.

Paletta 6 - Fa quello che si può nelle voragini che si aprono per l’atteggiamento scriteriato dei terzini e per l’inadeguatezza di Gomez. Le palle che scottano le salva lui. Nel secondo tempo strappa applausi in più di una circostanza e nel finale sfiora anche il pari.

Calabria 5,5 - Di nuovo titolare a sinistra: Antonelli non recupera. Fatica su una corsia che non gli appartiene. Gli mancano i tempi per la giocata 'pulita', soffre tanto Callejon. Molto meglio nella seconda parte di gara: spegne Callejon e riesce anche a spingere un po'.

Kucka 6,5 - Sulle piste di Jorginho. Pressione all'inziio non efficace perché isolata. È comunque sempre in partita: è lui a dare speranza al Milan con un gran gol che nasce proprio dal pressing alto. Parte fortissimo nel secondo tempo, poi cala un po'.

Sosa 5,5 - Scelto per sostituire lo squalificato Locatelli. Ha buone giocate, ma dinamismo limitato e poca attenzione per quello che gli accade alle spalle. Grave contro una squadra pericolosa come il Napoli. Qualche apertura è davvero di pregio, ma non è abbastanza preciso nei momenti chiave. Dal 74' Bertolacci 5,5 - Non incide. Poco efficace e poco preciso.

Pasalic 6 - Elegante ma inefficace, entra nel pasticcio del primo gol del Napoli. Rimedia aiutando Kucka in occasione del pareggio. Traversa sfortunata in avvio di ripresa. Assist clamorosamente errato poco dopo: Bacca era solo. Il secondo tempo, però, è molto migliore. Dal 86' Niang SV -.

Suso 6,5 - Primo tempo a fiammate: potrebbe approfittare di più della spinta costante di Abate. Qualche iniziativa in più nel secondo tempo, ma senza la conseuta precisione.

Bacca 5,5 - Lotta con generosità e in solitaria. Sbaglia però molto. In ritardo sul crosso di Abate al 56'. Qualche movimento errato di troppo nella ripresa. Dal 73' Lapadula 5,5 - Tanta corsa ma senza costrutto. Gira a vuoto.

Bonaventura 7 - Controllato da vicino da Allan e Hysaj, fatica a entrare in partita. Cresce dopo il gol rossonero. Parte alla grande nel secondo tempo: è letteralmente imprendibile per larghi tratti. Al 27' gran recupero su Mertens.

All. Montella 5,5 - Tante assenze a cui far fronte. Insiste con Gomez che ancora una volta mette in mostra i propri limiti. Sceglie Sosa in mezzo al campo che - assieme all’atteggiamento imposto ai terzini, consegna voragini di campo ai rapidissimi avversari. Il rapido - doppio - svantaggio complica molto le cose. Questo Milan, però, ha un’anima che negli scorsi anni non esisteva: graziato dal Napoli, rientra in partita e ci resta fino alla fine.

NAPOLI

Reina 6,5 - Pochi interventi complicati, ma sempre la sensazione di non essere davvero in controllo. Molto più sollecitato ed efficace nel secondo tempo.

Hysaj 5 - Limita per molti minuti Bonaventura. Nei momenti più delicati, però, soccombe. Comincia molto male il secondo tempo, concedendo campo - e tanto - a Bonaventura.

Tonelli 4,5 - Al 4’ è miracoloso per come salva su Bacca. Poi arrivano un po’ di sbavature e un errore disastroso al 37’, che apre la strada al gol di Kucka. Malissimo anche in avvio di ripresa: palla al piede è davvero una sciagura. Di testa resta importante, sorattutto nel momento migliore del Milan.

Albiol 6,5 - Dopo una prima parte di gara ben gestita, fatica un po' anche lui, tradito da Tonelli e da qualche possesso palla impreciso. Si ritrova nel finale, quando è decisivo.

Strinic 5,5 - Basso e bloccato se la vede con gli affondi costanti di Abate. Sempre in difficoltà. Rischia anche il rosso. Nella ripresa è più sollecitato ma anche un po' più attento.

Allan 6,5 - Alterna grandi iniziative a qualche errore evitabile. Diventa importante nel secondo tempo per la copertura che garantisce e il possesso palla che non sbaglia. Dall'85' Rog SV -.

Jorginho 5,5 - Se la deve vedere con Kucka che lo controlla da vicino. Per ampi tratti di gara è in controllo, poi, sotto pressione, va in grave difficoltà. Ha anche responsabilità sul gol di Kucka. Dal 61' Diawara 6,5 - Si presenta male, ma poi garantisce un buon filtro e anche qualità.

Hamsik 5,5 - Fa il suo, con ordine. Ma, dopo un avvio eccellente, ci si poteva aspettare qualcosa in più. Nella ripresa abbandona un po' i suoi: qualche errore di troppo, restando eccessivamente fuori dal gioco. Dal 74' Zielinski 5,5 - Non riesce ad accendersi. Si vede poco e non incide.

Callejon 6,5 - Segna il 2-0 con la complicità di Donnarumma. Pendolo sulla destra che in più occasioni ‘abusa’ di Calabria. Poi cala un po’. Nella ripresa non c'è più.

Mertens 7 - La solita classe, che però ormai abbina a continuità e sicurezza che non sempre lo hanno accompagnato in carriera. Il primo assist è poesia, sul secondo ‘scherza’ Gomez. Gioca a pochi tocchi, quasi senza guardare. Al 28’ si mangia un gol clamoroso. Altro gol fallito al 70': Donnarumma lo ipnotizza. Croce e delizia del Napoli.

Insigne 7 - Bersaglio preferito degli assist di Mertens. Alla prima palla buona, con un può di buona sorte, porta in vantaggio i suoi con un bel diagonale. Calo piuttosto evidente con il passare dei minuti. Errore pazzesco nel finale di tempo: innesca il contropiede di Bacca. Giocate preziose, ma meno numerose, nel secondo tempo. Sfiora il super-gol con un pallonetto da lontanissimo.

All. Sarri 7,5 - Sfrutta le scelte sbagliate di Montella, con risultati esaltati dalla qualità superiore dei suoi. Dopo un avvio di gara stratosferico, qualche apprensione in più. Soprattuto per un atteggiamento ‘spocchioso’ che genera rischi e tiene il Milan in parita. La vittoria è soprattutto sua.

Arbitro: Rocchi 4 - Dubbi dopo 3’: contatto Paletta-Mertens giudicato regolare, ma il fallo c’era. Errore grave. Poi altri errori: non vede un ‘mani’ di Strinic sulla tre quarti e non gestisce bene i cartellini. Nella parte più calda del primo tempo fischia poco e male: salva Donnarumma vedendo un fallo che non c’è su Sosa, grazia più volte Stinic e ‘regala’ un contropiede pericoloso al Napoli non vedendo un pestone di Callejon su Calabria. Sbaglia anche nel finale di tempo: Bacca in contropiede si lascia cadere e Rocchi ravvisa un fallo che non c’è. Errore nell’errore: non espelle Tonelli. Sbaglia anche ad ammonire Bacca al 56'.

TABELLINO

MILAN-NAPOLI 1-2

MILAN (4-3-3): Donnarumma; Abate, Gomez, Paletta, Calabria; Kucka, Sosa (74' Bertolacci), Pasalic (86' Niang); Suso, Bacca (73' Lapadula), Bonaventura. All. Montella. A DISP: Zapata, Poli, Antonelli, Plizzari, Cutrone, Honda, Vangioni, Ely, Storari

NAPOLI (4-3-3): Reina; Hysaj, Tonelli, Albiol, Strinic; Allan (86' Rog), Jorginho (61' Diawara), Hamsik (74' Zielinski); Calljon, Mertens, Insigne. All. Sarri. A DISP: Pavoletti, Maggio, Gabbiadini, Rafael, Maksimovic, Sepe, Lasicki, Giaccherini

Arbitro: Rocchi

Marcatori: 6' Insigne, 9' Callejon (N); 37' Kucka (M)

Ammoniti: 12' Mertens, 38' Strinic, 46' Tonelli, 82' Callejon (N); 22' Calabria, 26' Sosa, 51' Gomez, 57' Bacca (M)

