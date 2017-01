Calciomercato Fiorentina, Chiesa segna e annuncia: "Io resto a qui. E Kalinic..."

21/01/2017 21:25

CALCIOMERCATO FIORENTINA/ Giornata indimenticabile per Federico Chiesa, autore del suo primo gol in Serie A nel 3-0 rifilato dalla Fiorentina al Chievo. Al termine del match, il figlio d'arte viola ha parlato così ai microfoni di 'Sky Sport': "Saranno arrivati sicuramente tanti messaggi ma non ho controllato il cellulare, segnare è stata un'emozione incredibile. Non mi voglio fermare qui, voglio dare tutto ogni domenica".

KALINIC E IL FUTURO - "La scelta di Kalinic? Sono contento abbia deciso di restare con noi, è un grande bomber e ci aiuta anche in difesa. Il mio futuro? La squadra che mi piace di più è la Fiorentina, sono a Firenze da dieci anni e mi piace stare qui. Il rinnvo? E' vero che mi ha accompagnato mio padre a rinnovare il contratto con la Fiorentina. Sono felicissimo di aver firmato per altri quattro anni".

S.F.