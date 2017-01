Ternana, UFFICIALE: Carbone si è dimesso

21/01/2017 21:17

TERNANA CARBONE / Come possiamo apprendere dal sito ufficiale della Ternana, Benito Carbone non è più l'allenatore della compagine umbra. Il tecnico ha rassegnato le dimissioni ed ha spiegato in una nota: "La mia decisione è irrevocabile e penso che la società possa trovare una soluzione per centrare l'obiettivo della permanenza in Serie B. Ringrazio la squadra, lo staff tecnico, i collaboratori e tutti i dipendenti che in questi mesi mi hanno affiancato in questa straordinaria avventura. In particolare grazie al club che mi ha sempre dato la propria fiducia".

