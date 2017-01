Swansea, Clement non ha dubbi su Llorente!

21/01/2017 20:55

SWANSEA LLORENTE - Lo Swansea chiude le porte ad un'ipotetica cessione di Fernando Llorente. Paul Clement, manager dei gallesi, allontana l'addio dell'ex centravanti della Juventus nel mirino di Chelsea e PSG: "Non ho paura di perderlo perché voglio che resti alla Swansea. Oggi ha dimostrato perché voglio tenerlo nella mia squadra", ha dichiarato in conferenza stampa Clement dopo il sorprendente successo per 3-2 sul campo del Liverpool con lo spagnolo autore di una doppietta.



G.M.