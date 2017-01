Chievo-Fiorentina, Maran: "Difficile spiegare il ko. Spero di non perdere nessun giocatore"

21/01/2017 20:47

CHIEVO FIORENTINA MARAN / Il Chievo di Rolando Maran ha perso oggi contro la Fiorentina con un severo 3-0 in casa. Il tecnico dei veronesi ha affidato a 'Sky Sport' il proprio pensiero a 'Sky Sport': "Difficile spiegare una sconfitta come questa perché abbiamo giocato come dovevamo ed abbiamo preso gol su due episodi. Il gol finale poi è arrivato in un momento nel quale ancora stavamo attaccando per provare a ribaltare la sfida. Ci sono partite e partite nonostante il risultato, questa ci dice che siamo più forti. Davanti siamo un po' corti, dobbiamo gestire la rosa e questi numeri, mi auguro che chi è qui ci rimanga".

O.P.