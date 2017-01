Chievo-Fiorentina, Sousa: "Vittoria di squadra, molto felice. Chiesa? Che voglia!"

21/01/2017 20:30

CHIEVO FIORENTINA SOUSA / La Fiorentina batte per 3-0 il Chievo che deve arrendersi ai viola, nonostante qualche occasione fallita nei novanta minuti. Il tecnico dei toscani, Paulo Sousa, ha fatto il punto della situazione dopo la vittoria ai microfoni di 'Premium Sport': "Sono soddisfatto della vittoria perché non abbiamo giocato bene a causa del lavoro dei nostri avversari, ma con il collettivo siamo riusciti a vincere lo stesso. Chiesa? Quando i giocatori hanno una voglia tremenda come la sua per gli allenatori diventa tutto molto più semplice. La continuità dipende anche dalle nostre rivali, non sempre puoi giocaro allo stesso modo; i tifosi ci hanno dato un grande apporto, la loro spinta è fondamentale".

A 'Sky Sport' il portoghese ha rilasciato anche un commento su Nikola Kalinic: "Ancora una volta mi ha fatto capire quali sono le sue doti umane al di là del lato tecnico. Allenarlo per me è un privilegio".

O.P.