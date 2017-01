Calciomercato Milan, Galliani e il caso Deulofeu: "La trattativa continua"

21/01/2017 20:29

CALCIOMERCATO MILAN/ L'amministratore delegato del Milan Adriano Galliani, è intervenuto ai microfoni di 'Premium Sport' nel prepartita del match con Napoli. Impossibile, per lui, non parlare del caso Deulofeu e l'annuncio ufficiale del suo acquisto che ha fatto infuriare l'Everton. "Deulofeu? La trattativa continua, non fatemi dire altro, l'avvocato mi ha autorizzato a dire solamente questo. Ottimista? Non fatemi avere altre grane - ha spiegato sorridendo il dirigente rossonero - "Il Napoli? Temo la loro qualità nel palleggio, il centrocampo e le tre punte davanti che sono affiatate tra di loro. Le assenze di Romagnoli e Locatelli? Purtroppo sono capitate proprio contro il Napoli, una gara fondamentale visto che gli scontri diretti determineranno la classifica finale".

Calciomercato Milan, Galliani ottimista su Deulofeu

Come riportato da 'Sky Sport', Deulofeu è atteso domani in Italia: lunedì dovrebbe esserci lo scambio dei documenti e la firma sul suo nuovo contratto. Non è escluso che l'ormai ex Everton possa essere già convocato per la sfida di Coppa Italia contro la Juventus.

S.F.