Perugia, UFFICIALE: due colpi in entrata

22/01/2017 04:39

PERUGIA UFFICIALE / Francesco Forte nuovo calciatore del Perugia. A comunicarlo è stato lo stesso club con una nota sul suo sito ufficiale: "L’AC Perugia Calcio comunica di aver raggiunto l’accordo con la Società AS Lucchese Libertas 1905 per il trasferimento a titolo temporaneo in biancorosso del calciatore classe 1993 Francesco Forte fino al 30 giugno 2017". Il calciatore, di proprietà dell'Inter, si aggiunge a Nicolò Fazzi, altro nuovo arrivo.

M.D.A.