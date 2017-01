Premier League, Manchester City-Tottenham 2-2: sorridono il Chelsea e Conte

21/01/2017 20:25

MANCHESTER CITY TOTTENHAM - Un pareggio che fa sorridere Antonio Conte. Il Tottenham rimonta due gol di svantaggio al Manchester City nel big-match della 22° giornata di Premier League, dando la possibilità al Chelsea (impegnato domani contro l'Hull) di allungare ulteriormente in vetta. Non basta alla squadra di Guardiola il dopo vantaggio firmato da Sane e de Bruyne: gli 'Spurs' reagiscono da grande squadra e con Alli e Son impattano per il 2-2 finale.



Manchester City-Tottenham 2-2

49' Sane; 54' de Bruyne; 58' Alli (T); 77' Son (T)



CLASSIFICA: Chelsea 52, Tottenham 46*, Liverpool 45*, Arsenal 44, Manchester City 43*, Manchester United 41*, Everton 36*, West Brom 32*, Stoke 28*, West Ham 28*, Burnley 26, Bournemouth 26*, Southampton 24, Watford 24*, Leicester 21, Middlesbrough 20*, Swansea 18*, Crystal Palace 16*, Hull City 16, Sunderland 15*. *Una gara in più

G.M.