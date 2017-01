Milan-Napoli, Mertens: "Tutti più forti quest'anno! Qui per vincere e puntare in alto"

21/01/2017 20:22

MILAN NAPOLI MERTENS / Dries Mertens è uno degli uomini simbolo dell'annata del Napoli: stasera gli azzurri sono a 'San Siro' per affrontare il Milan. Gara delicata e molto aperta, il commento del belga a 'Sky Sport': "Siamo qua e vogliamo vincere perché è una gara importante. Sono contento per come sta andando la mia stagione, spero di andare avanti così per tutta la squadra. Oggi dobbiamo dare continuità. Sarri? Sto giocando molto di più e giocare da titolare, ma tutti quanti siamo diventati più forti. Vogliamo fare delle belle cose, per questo dobbiamo puntare in alto".

O.P.